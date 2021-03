Liverpool | Salah prepara la sfida al Real Madrid

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Mohamedal? Suggestione otà? E’ ancora presto per parlare di mercato ma le voci riguardantilontano dasono ormai all’ordine del giorno. Il campione egiziano, ex Roma e Fiorentina, aldal 2016, in una intervista a Marca ha presentato la prossimo gara di Champions League contro i Blancos, facendo capire che un giorno potrebbe vestire qualche maglia spagnola. Una partita per l’egiziano particolarissima, perchè in quel di Kiev, nel 2018, nella finale di Champions, fu costretto ad uscire dopo soli 30 minuti. Quel contrasto con Sergio Ramos, che gli provocò un infortunio alla spalla, gli compromise una delle partite più importanti della sua vita. Klopp chiarisce il futuro di MohamedCosa ha ...

Firenze è rimasta nel cuore di Mohamed. L'attuale attaccante delha militato per metà stagione con la Fiorentina, mettendo in mostra un talento sbocciato definitivamente negli anni seguenti tra Roma e appunto i Reds. ...Mohamedha parlato del suo rapporto con Luciano Spalletti ai tempi della Roma Momo, attaccante del, in una lunga intervista a Marca ha parlato anche di Luciano Spalletti ringraziandolo per quanto gli ha insegnato ai tempi della Roma. "Sono nato con il gol nel sangue, ...Suggestione o realtà? E’ ancora presto per parlare di mercato ma le voci riguardanti Salah lontano da Liverpool sono ormai all’ordine del giorno. Il campione egiziano, ex Roma e Fiorentina, al ...L'attaccante racconta: "Con Spalletti dopo gli allenamenti mi chiamava e andavo in un campo dove eravamo solo noi due per esercitarmi a finalizzare" ...