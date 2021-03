LIVE Sinner-Bublik, Masters1000 Miami in DIRETTA: ostacolo kazako verso la semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Sinner-Bublik – Il ranking di Sinner – I precedenti tra Sinner e Bublik Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valido per i quarti di finale del Masters1000 di Miami. Sul cemento della Florida l’altoatesino punta alla semifinale per dar seguito alla sua cavalcata nel torneo americano. Sinner viene da un confronto vinto in maniera relativamente facile, sconfiggendo il finlandese Emil Ruusuvuori. La forza dell’italiano è venuta fuori alla distanza e nel secondo parziale Jannik ha letteralmente dilagato. Il finnico ha pagato dazio ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di– Il ranking di– I precedenti traBuongiorno e bentrovati alladel match tra Jannike Alexander, valido per i quarti di finale deldi. Sul cemento della Florida l’altoatesino punta allaper dar seguito alla sua cavalcata nel torneo americano.viene da un confronto vinto in maniera relativamente facile, sconfiggendo il finlandese Emil Ruusuvuori. La forza dell’italiano è venuta fuori alla distanza e nel secondo parziale Jannik ha letteralmente dilagato. Il finnico ha pagato dazio ...

Advertising

infoitsport : LIVE Sinner-Ruusuvuori 6-3 6-2, Masters1000 Miami in DIRETTA. 'Voglio ancora vincere'. Ora Bublik. Ranking e highli… - ATPtennis2002 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori rimandati negli spogliatoi. Hawk eye live non funziona! - infoitsport : Sinner-Ruusuvuori (6-3, 4-2) DIRETTA LIVE ATP Miami 2021 oggi, 30 marzo: orario tv e risultato ottavi di finale | M… - Adriana11100542 : RT @FiorinoLuca: Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. - FiorinoLuca : Jannik Sinner ed Emil Ruusuvuori nuovamente in campo. Non c'è hawkeye live ma ci sono i giudici di linea. -