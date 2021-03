LIVE Sinner-Bublik, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurrino a caccia della semifinale contro il funambolico kazako (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.43 Freschissimo l’ultimo ed unico precedente fra i due: un paio di settimane fa, al Dubai Open, fu Sinner a spuntarla in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 6-4. 20.41 Il giocatore di Gatchina si è sbarazzato il maniera piuttosto veloce nei primi due turni dell’australiano James Duckworth e del serbo Laslo Djere, mostrando anche una discreta focalizzazione mentale. 20.39 L’azzurro ha vinto uno dei match più intensi del torneo: quello con Karen Khachanov. Il giocatore di Sesto Pusteria ha rimontato il russo in una partita durata quasi tre ore sotto un caldo difficile da sopportare. 20.36 Bublik è giunto al primo quarto di finale in carriera in questa categoria. Il kazako ha superato in rimonta l’americano Taylor Fritz agli ottavi. 20.34 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.43 Freschissimo l’ultimo ed unico precedente fra i due: un paio di settimane fa, al Dubai Open, fua spuntarla in rimonta con il punteggio di 2-6 7-6 6-4. 20.41 Il giocatore di Gatchina si è sbarazzato il maniera piuttosto veloce nei primi due turni dell’australiano James Duckworth e del serbo Laslo Djere, mostrando anche una discreta focalizzazione mentale. 20.39 L’azzurro ha vinto uno dei match più intensi del torneo: quello con Karen Khachanov. Il giocatore di Sesto Pusteria ha rimontato il russo in una partita durata quasi tre ore sotto un caldo difficile da sopportare. 20.36è giunto al primo quarto di finale in carriera in questa categoria. Ilha superato in rimonta l’americano Taylor Fritz agli ottavi. 20.34 ...

