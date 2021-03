LIVE – Sinner-Bublik, Masters 1000 Miami 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Jannik Sinner e Aleksandr Bublik, valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Miami 2021. Dopo aver sconfitto Hugo Gaston, Karen Khachanov ed Emil Ruusuvuori, l’altoatesino proverà a scardinare il tennis folle del kazako, sempre pronto a divertire e sorprendere. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 31 marzo, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Appuntamento da non perdere: Sinner tenterà di raggiungere le semifinali dell’importante evento statunitense. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING Segui il LIVE su Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Aleksandr, valevole per i quarti di finale deldi. Dopo aver sconfitto Hugo Gaston, Karen Khachanov ed Emil Ruusuvuori, l’altoatesino proverà a scardinare il tennis folle del kazako, sempre pronto a divertire e sorprendere. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 31 marzo, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Appuntamento da non perdere:tenterà di raggiungere le semifinali dell’importante evento statunitense. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI AGGIORNA LA ...

