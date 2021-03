LIVE Sinner-Bublik 7-6 6-4, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro è top25! “Ma il torneo non è finito” (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIK Sinner LA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIK Sinner E DOVE PUO’ ARRIVARE ANDANDO IN FINALE E VINCENDO IL torneo LE DICHIARAZIONI DI JANNIK Sinner 23.01 Si chiude con un grande soddisfazione la nostra DIRETTA LIVE di Sinner-Bublik. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per cronache, commenti e analisi su questo match. A presto. 23.00 Sinner è il primo italiano a raggiungere la semifinale a Miami quattro anni dopo Fabio Fognini nel 2017. L’altoatesino è virtualmente numero 24 del mondo e numero 7 della race verso le Atp Finals di Torino. 22.58 Non eccellente la partita al servizio per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKLA NUOVA CLASSIFICA DI JANNIKE DOVE PUO’ ARRIVARE ANDANDO IN FINALE E VINCENDO ILLE DICHIARAZIONI DI JANNIK23.01 Si chiude con un grande soddisfazione la nostradi. Grazie per averci seguito e rimanete su OA Sport per cronache, commenti e analisi su questo match. A presto. 23.00è il primo italiano a raggiungere la semifinale aquattro anni dopo Fabio Fognini nel 2017. L’altoatesino è virtualmente numero 24 del mondo e numero 7 della race verso le Atp Finals di Torino. 22.58 Non eccellente la partita al servizio per ...

