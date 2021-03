LIVE Sinner-Bublik 7-6 0-1, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurrino in rimonta si prende il primo set (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Efficace il servizio. 30-15 Un’altra grande prima al centro. 15-15 Gran servizio del kazako. 0-15 Grande risposta da parte di Sinner. 2-0 Bublik. Non chiude il primo smash Sinner e il secondo lo affossa in rete. Si incarta in modo ingenuo l’altoatesino. VANTAGGIO Bublik: sbaglia ancora con il rovescio Sinner. Palla break Bublik. 40-40 Scappa via il rovescio di Sinner. Ventunesimo errore gratuito per lui. 40-30 Prova il contropiede Bublik, ma Sinner lo aspetta e gioca un passante chirurgico. 30-30 Rimane alto il passante di Sinner: incide con la volée il kazako. 30-15 Ottima prima e dritto che passa un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Efficace il servizio. 30-15 Un’altra grande prima al centro. 15-15 Gran servizio del kazako. 0-15 Grande risposta da parte di. 2-0. Non chiude ilsmashe il secondo lo affossa in rete. Si incarta in modo ingenuo l’altoatesino. VANTAGGIO: sbaglia ancora con il rovescio. Palla break. 40-40 Scappa via il rovescio di. Ventunesimo errore gratuito per lui. 40-30 Prova il contropiede, malo aspetta e gioca un passante chirurgico. 30-30 Rimane alto il passante di: incide con la volée il kazako. 30-15 Ottima prima e dritto che passa un ...

