LIVE Sinner-Bublik 6-6, Masters1000 Miami in DIRETTA: si va al tiebreak (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-3 Bublik: PRESSIONE STRAORDINARIA DI Sinner! Sempre in spinta l’altoatesino che alla fine riesce a sfondare. 4-2 Bublik: un bell’omaggio del kazako con un doppio fallo. Adesso deve provare a rientrare l’azzurro. 4-1 Bublik: altro errore grave per Sinner. Dritto lungolinea che scappa in corridoio. Si sta prendendo troppi rischi l’azzurro. 3-1 Bublik: dopo un buon servizio, attacca e perfora Sinner. 3-0 Bublik: prova ad accelerare col dritto inside out Sinner, ma sbaglia ancora. 2-0 Bublik: prima possente al centro che non lascia scampo a Sinner. 1-0 Bublik: dritto sul nastro per Sinner in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4-3: PRESSIONE STRAORDINARIA DI! Sempre in spinta l’altoatesino che alla fine riesce a sfondare. 4-2: un bell’omaggio del kazako con un doppio fallo. Adesso deve provare a rientrare l’azzurro. 4-1: altro errore grave per. Dritto lungolinea che scappa in corridoio. Si sta prendendo troppi rischi l’azzurro. 3-1: dopo un buon servizio, attacca e perfora. 3-0: prova ad accelerare col dritto inside out, ma sbaglia ancora. 2-0: prima possente al centro che non lascia scampo a. 1-0: dritto sul nastro perin ...

