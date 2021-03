LIVE Sinner-Bublik 6-5, Masters1000 Miami in DIRETTA: l’azzurro piazza il controbreak (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-15 Esce di un soffio la risposta di Sinner. 30-15 Gran servizio per Bublik. 15-15 LAVATRICE TIRATA DA Sinner! Bublik prova ad alzare la traiettoria, ma Sinner aggredisce e trova il vincente con lo sventaglio. 15-0 Non riesce a tirar su il back di Bublik, Sinner. 6-5 Sinner! ARRIVA IL SORPASSO! Con grande carattere, l’azzurro annulla una palla break e si garantisce il tiebreak dopo un primo set passato tutto ad inseguire. VANTAGGIO Sinner: non fallisce l’azzurro col dritto in avanzamento. 40-40 ACE DI Sinner! IN QUALE MOMENTO! CHE FREDDEZZA! VANTAGGIO Bublik: Terzo errore di fila per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-15 Esce di un soffio la risposta di. 30-15 Gran servizio per. 15-15 LAVATRICE TIRATA DAprova ad alzare la traiettoria, maaggredisce e trova il vincente con lo sventaglio. 15-0 Non riesce a tirar su il back di. 6-5! ARRIVA IL SORPASSO! Con grande carattere,annulla una palla break e si garantisce il tiebreak dopo un primo set passato tutto ad inseguire. VANTAGGIO: non falliscecol dritto in avanzamento. 40-40 ACE DI! IN QUALE MOMENTO! CHE FREDDEZZA! VANTAGGIO: Terzo errore di fila per ...

