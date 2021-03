LIVE – Sinner-Bublik 0-0 | Masters 1000 Miami 2021 | RISULTATO in DIRETTA

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ile latestuale della sfida tra Jannike Aleksandr, valevole per i quarti di finale deldi. Dopo aver sconfitto Hugo Gaston, Karen Khachanov ed Emil Ruusuvuori, l’altoatesino proverà a scardinare il tennis folle del kazako, sempre pronto a divertire e sorprendere. Sportface.it seguirà l’andamento dell’incontro a partire dalle ore 21.00 di mercoledì 31 marzo, garantendo aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori. Appuntamento da non perdere:tenterà di raggiungere le semifinali dell’importante evento statunitense. COME SEGUIRE IL MATCH IN TV E STREAMING Segui ilsu Sportface.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI LA PREVIEW DEL MATCH AGGIORNA LA ...

Splendido il 2021 difinora: Jannik ha iniziato conquistando al "Great Ocean Road Open" di Melbourne il suo secondo titolo ATP: per lui anche i quarti a Marsiglia e a Dubai A Miami...Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena e Sky Sport Uno e in streaming su Now Tv, mentre Eurosport la diretta scrittatestuale dell'incontro su sito e app.- Bublik, un ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.32 Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match fra Jannik Sinner e Alexander Bublik, valevole per i quarti di finale della parte al ...Il 19enne di Sesto Pusteria, n.31 del ranking e 21esima testa di serie, mai così avanti in un Masters 1000, ritrova dall’altra parte della rete il kazako Alexander Bublik, n.44 ATP e 32esima ...