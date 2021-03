LIVE Perugia-Novara 1-2 (22-25, 14-25, 25-20, 10-17), gara-2 quarti Playoff A1 Femminile 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bartoccini Fortinfissi Perugia e Igor Gorgonzola Novara si sfidano in gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto Serie A1 Femminile 2020/2021. Le azzurre vogliono bissare il successo ottenuto in gara-1 per aggiudicarsi subito il passaggio del turno, ma le ragazze di coach Mazzanti sono in crescita e proveranno a prolungare la serie. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 31 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui il LIVE su Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DI gara-2 DEI quarti Playoff IL PROGRAMMA COMPLETO DEI Playoff SCUDETTO ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Bartoccini Fortinfissie Igor Gorgonzolasi sfidano in-2 deidi finale deiScudetto Serie A12020/. Le azzurre vogliono bissare il successo ottenuto in-1 per aggiudicarsi subito il passaggio del turno, ma le ragazze di coach Mazzanti sono in crescita e proveranno a prolungare la serie. L’appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 31 marzo. Sportface.it vi offrirà latestuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla. Segui ilsu Sportface COME SEGUIRE IL MATCH IL PROGRAMMA DI-2 DEIIL PROGRAMMA COMPLETO DEISCUDETTO ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Monza-Perugia 0-1 (22-25 13-13) gara-2 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia 12-13 Play-off volley in DIRETTA: inizio equilibrato sarà battaglia! - #Monza-Perugia #12-13… - GrifoRampante : Fermana-Perugia 1-1: segna Elia (poi ko) ma è tutto Vano, il Padova gode - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia Play-off volley in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale - #Monza-Perugia #Play-off #volley - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia Play-off volley in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale - #Monza-Perugia #Play-off #volley… -