LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Zazzeri, Cocconcelli e Matteazzi ottengono il pass per gli Europei a Budapest (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.55: Di seguito le finaliste dei 400 misti: 1 ITA MARINI Alice Canottieri Flora 2002 4’52.86 2 ITA CAPITANIO Alessia Rari Nantes Florentia 1998 4’51.44 3 ITA TONI Carlotta Esercito – Rari Nantes Florentia 1995 4’47.48 4 ITA FRANCESCHI Sara Fiamme Gialle – Livorno Aquatics ssd 1999 4’44.63 5 ITA CUSINATO Ilaria GS Fiamme Oro – Team Veneto 1999 4’46.93 6 ITA FRESIA Francesca Aquatica Torino 2000 4’51.32 7 ITA PATETTA Ludovica In Sport Rane Rosse 2002 4’52.51 8 ITA BOLOGNESE Giada In Sport Rane Rosse 2002 4’56.94 16.53: 4’15?80 per Pier Andrea Matteazzi che, dopo tre frazioni notevoli, cala a stile e ottiene 4’15?80 a precedere Sarpe (4’19?42) e Turrini (4’21?06). pass europeo per l’azzurro. 16.47: Di seguito i finalisti dei 400 misti: 1 ITA SORRISO Giovanni CC Aniene 1992 ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.55: Di seguito le finaliste dei 400 misti: 1 ITA MARINI Alice Canottieri Flora 2002 4’52.86 2 ITA CAPITANIO Alessia Rari Nantes Florentia 1998 4’51.44 3 ITA TONI Carlotta Esercito – Rari Nantes Florentia 1995 4’47.48 4 ITA FRANCESCHI Sara Fiamme Gialle – Livorno Aquatics ssd 1999 4’44.63 5 ITA CUSINATO Ilaria GS Fiamme Oro – Team Veneto 1999 4’46.93 6 ITA FRESIA Francesca Aquatica Torino 2000 4’51.32 7 ITA PATETTA Ludovica In Sport Rane Rosse 2002 4’52.51 8 ITA BOLOGNESE Giada In Sport Rane Rosse 2002 4’56.94 16.53: 4’15?80 per Pier Andreache, dopo tre frazioni notevoli, cala a stile e ottiene 4’15?80 a precedere Sarpe (4’19?42) e Turrini (4’21?06).europeo per l’azzurro. 16.47: Di seguito i finalisti dei 400 misti: 1 ITA SORRISO Giovanni CC Aniene 1992 ...

