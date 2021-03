LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: si comincia! Grandi attese per le finali (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30: VIA ALLE GARE! 16.28: 2? al via di questa giornata di finali. 16.25: Si comincia con i 50 stile libero maschili con Zazzeri in evidenza. 16.23: Giova ricordare che Quadarella e Caramignoli non prenderanno parte ai Giochi su questa distanza, che per loro è più un test in ottica 800 sl, dal momento che nei 1500 sl sono già a Tokyo. 16.20: Sul versante femminile, il duello tra Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli torna in auge già dalle prime heat del mattino dei 400 sl: la campionessa del mondo dei 1500 sl si è aggiudicata la prova delle otto vasche in 4’09?58 battendo di 15 centesimi Caramignoli. Bene anche Giulia Salin (4’13?14). 16.17: A completare il quadro delle specialità maschili, i 200 rana privi di Nicolò Martinenghi e di Luca Pizzini hanno visto svettare Andrea Castello ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30: VIA ALLE GARE! 16.28: 2? al via di questa giornata di. 16.25: Si comincia con i 50 stile libero maschili con Zazzeri in evidenza. 16.23: Giova ricordare che Quadarella e Caramignoli non prenderanno parte ai Giochi su questa distanza, che per loro è più un test in ottica 800 sl, dal momento che nei 1500 sl sono già a Tokyo. 16.20: Sul versante femminile, il duello tra Simona Quadarella e Martina Rita Caramignoli torna in auge già dalle prime heat del mattino dei 400 sl: la campionessa del mondo dei 1500 sl si è aggiudicata la prova delle otto vasche in 4’09?58 battendo di 15 centesimi Caramignoli. Bene anche Giulia Salin (4’13?14). 16.17: A completare il quadro delle specialità maschili, i 200 rana privi di Nicolò Martinenghi e di Luca Pizzini hanno visto svettare Andrea Castello ...

