LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: ottimo Zazzeri nei 50 stile! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.25: A metà gara De Tullio, Sanzullo, Proietti 9.22: Vittoria per Bruno in 3’56?58 nella prima batteria dei 400 stile 9.18: Al via la prima di tre batterie dei 400 stile uomini 9.17: Questi i qualificati alla finale del pomeriggio: Sarpe, Matteazzi, Turrini, Di Fabio, Bondavalli, Pelizzari, Grassi e Sorriso 9.16: La seconda batteria vede il successo di Per Andrea Matteazzi con 4’21?72, davanti a Bondavalli 4’23?15, terzo Pelizzari in 4’23?38 9.11: Con 4’21?56 Sarpe si aggiudica la prima batteria dei 400 misti davanti a Turrini in 4’22?40. Al via la seconda batteria 9.07: Partita la prima batteria dei 400 misti. Due le batterie in programma 9.05: Questa la composizione della finale di questo pomeriggio: Zazzeri, Miressi, Deplano, Condorelli, Dotto, Bori, Orsi e Vendrame 9.04: L’ultima batteria ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.25: A metà gara De Tullio, Sanzullo, Proietti 9.22: Vittoria per Bruno in 3’56?58 nella prima batteria dei 400 stile 9.18: Al via la prima di tre batterie dei 400 stile uomini 9.17: Questi i qualificati alla finale del pomeriggio: Sarpe, Matteazzi, Turrini, Di Fabio, Bondavalli, Pelizzari, Grassi e Sorriso 9.16: La seconda batteria vede il successo di Per Andrea Matteazzi con 4’21?72, davanti a Bondavalli 4’23?15, terzo Pelizzari in 4’23?38 9.11: Con 4’21?56 Sarpe si aggiudica la prima batteria dei 400 misti davanti a Turrini in 4’22?40. Al via la seconda batteria 9.07: Partita la prima batteria dei 400 misti. Due le batterie in programma 9.05: Questa la composizione della finale di questo pomeriggio:, Miressi, Deplano, Condorelli, Dotto, Bori, Orsi e Vendrame 9.04: L’ultima batteria ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: subito in ac… - Crazysprnoodels : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Al via gli Assoluti Primaverili UnipolSai 2021. La start List – Live Stream - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Al via gli Assoluti Primaverili UnipolSai 2021. La start List – Live Stream - Nuotomania : DA -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Nuoto Riccione capitale del nuoto azzurro con gli Assoluti UnipolSai ...sempre live in streaming su federnuoto.it le eliminatorie e su Rai Sport + HD, con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed interviste di Elisabetta Caporale, le finali. I big del nuoto si ...

Registro elettronico, l'importanza della password per i nostri dati ...è stato costretto ad immergersi in questo nuovo oceano senza aver imparato almeno le basi del nuoto ... ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebook Live notizie scuola ...

LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: ottimo Zazzeri nei 50 stile! OA Sport LIVE – Nuoto, Assoluti Riccione 2021: prima giornata, batterie e finali in DIRETTA La diretta live testuale della prima giornata dei campionati italiani Assoluti 2021, in programma a Riccione. I migliori nuotatori italiani si sfideranno alla ricerca dei pass per i Giochi Olimpici in ...

LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: subito in acqua Detti, Panziera e Quadarella Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione si comincerà a fare sul serio e gli atleti saranno chiamati ad andar forte per centrare ...

...semprein streaming su federnuoto.it le eliminatorie e su Rai Sport + HD, con il commento di Tommaso Mecarozzi e Luca Sacchi ed interviste di Elisabetta Caporale, le finali. I big delsi ......è stato costretto ad immergersi in questo nuovo oceano senza aver imparato almeno le basi del... ISCRIVITI al nostro canale Youtube METTI MI PIACE alla nostra pagina Facebooknotizie scuola ...La diretta live testuale della prima giornata dei campionati italiani Assoluti 2021, in programma a Riccione. I migliori nuotatori italiani si sfideranno alla ricerca dei pass per i Giochi Olimpici in ...Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto. A Riccione si comincerà a fare sul serio e gli atleti saranno chiamati ad andar forte per centrare ...