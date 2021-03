LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: ottimo Zazzeri nei 50 stile! Detti primo nelle batterie dei 400 (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.48: Per il momento è tutto. L’appuntamento è per le 11 per le batterie femminili. A più tardi 9.47: Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Castello, Giorgetti, Fusco, Bizzarri, Bugli, Tomasi, Cervi, Baravelli 9.44: La quarta e ultima batteria vede il dominio di Edoardo Giorgetti che vince in 2’13?58 davanti a Bizzarri e Bugli 9.42: La terza batteria dei 200 rana va a Fusco in 2’15?16 davanti a Tomasi e Saladini 9.40: Rinuncia per Pelizzari alla finale dei 400 misti uomini, al suo posto entra Martelli 9.38: Netta affermazione per Andrea Castello in 2’13?30 nella seconda batteria 9.35: La prima batteria dei 200 rana va a Mantegazza in 2’19?19. Non parte Martinenghi 9.33: Questi i finalisti dei 400 stile libero uomini: Detti, Freri, Ciampi, M. De Tullio, Lamberti, Proietti ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.48: Per il momento è tutto. L’appuntamento è per le 11 per lefemminili. A più tardi 9.47: Questi i finalisti dei 200 rana uomini: Castello, Giorgetti, Fusco, Bizzarri, Bugli, Tomasi, Cervi, Baravelli 9.44: La quarta e ultima batteria vede il dominio di Edoardo Giorgetti che vince in 2’13?58 davanti a Bizzarri e Bugli 9.42: La terza batteria dei 200 rana va a Fusco in 2’15?16 davanti a Tomasi e Saladini 9.40: Rinuncia per Pelizzari alla finale dei 400 misti uomini, al suo posto entra Martelli 9.38: Netta affermazione per Andrea Castello in 2’13?30 nella seconda batteria 9.35: La prima batteria dei 200 rana va a Mantegazza in 2’19?19. Non parte Martinenghi 9.33: Questi i finalisti dei 400 stile libero uomini:, Freri, Ciampi, M. De Tullio, Lamberti, Proietti ...

Advertising

Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #Tokyo2021 #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: subito in ac… - Crazysprnoodels : RT @nuotopuntocom: Nuoto•com | Al via gli Assoluti Primaverili UnipolSai 2021. La start List – Live Stream - Nuotomania : DA - nuotopuntocom : Nuoto•com | Al via gli Assoluti Primaverili UnipolSai 2021. La start List – Live Stream - Nuotomania : DA -