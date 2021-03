LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Margherita Panziera, che record italiano! Franceschi a Tokyo (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.28: E’ il momento della finale dei 400 stile libero uomini: 1 ITA SANZULLO Pasquale Carabinieri – CC Aniene 1998 3’52.03 2 ITA LAMBERTI Matteo Carabinieri – G.A.M. Team Brescia 1999 3’51.21 3 ITA CIAMPI Matteo Esercito – Livorno Aquatics ssd 1996 3’50.91 4 ITA DETTI Gabriele Esercito – In Sport Rane Rosse 1994 3’50.04 5 ITA FRERI Geremia Fondazione M.Bentegodi 2000 3’50.06 6 ITA DE TULLIO Marco GS Fiamme Oro – Sport Project ssd 2000 3’50.98 7 ITA PROIETTI COLONNA Alessio Marina Militare – Aurelia Nuoto 1998 3’51.31 8 ITA DE TULLIO Luca CC Aniene 2003 3’52.12 17.26: Da sottolineare i passaggi di Panziera: 30?11, 1’01?88, 1’33?82 e 2’05?56, con un ultimo 50 metri da 31?74, davvero notevole. 17.24: FENOMENALE Margherita Panziera!!!! 2’05?56 per ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.28: E’ il momento della finale dei 400 stile libero uomini: 1 ITA SANZULLO Pasquale Carabinieri – CC Aniene 1998 3’52.03 2 ITA LAMBERTI Matteo Carabinieri – G.A.M. Team Brescia 1999 3’51.21 3 ITA CIAMPI Matteo Esercito – Livorno Aquatics ssd 1996 3’50.91 4 ITA DETTI Gabriele Esercito – In Sport Rane Rosse 1994 3’50.04 5 ITA FRERI Geremia Fondazione M.Bentegodi 2000 3’50.06 6 ITA DE TULLIO Marco GS Fiamme Oro – Sport Project ssd 2000 3’50.98 7 ITA PROIETTI COLONNA Alessio Marina Militare – Aurelia1998 3’51.31 8 ITA DE TULLIO Luca CC Aniene 2003 3’52.12 17.26: Da sottolineare i passaggi di: 30?11, 1’01?88, 1’33?82 e 2’05?56, con un ultimo 50 metri da 31?74, davvero notevole. 17.24: FENOMENALE!!!! 2’05?56 per ...

