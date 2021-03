LIVE Nuoto, Assoluti Riccione in DIRETTA: Franceschi stupisce, record italiano per Panziera! Bene Detti, De Tullio e Quadarella (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani (ore 09.00). 17.52: Chiudiamo la nostra DIRETTA LIVE di questa prima giornata con tante buone notizie. Sara Franceschi a Tokyo, record italiano nei 200 dorso per Panziera. Ottimi Detti, De Tullio e Quadarella nei 400 sl. 17.49: Simona Quadarella domina i 400 stile libero con il crono di 4’06?49 a precedere Caramignoli (4’08?39) e Salin (4’11?04). Una bella prova per la romana. 17.43: Ultima finale in programma i 400 stile donne con il confronto Quadarella-Caramignoli. 1 ITA ROMEI Giorgia Marina Militare – In Sport ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAE’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. Appuntamento a domani (ore 09.00). 17.52: Chiudiamo la nostradi questa prima giornata con tante buone notizie. Saraa Tokyo,nei 200 dorso per Panziera. Ottimi, Denei 400 sl. 17.49: Simonadomina i 400 stile libero con il crono di 4’06?49 a precedere Caramignoli (4’08?39) e Salin (4’11?04). Una bella prova per la romana. 17.43: Ultima finale in programma i 400 stile donne con il confronto-Caramignoli. 1 ITA ROMEI Giorgia Marina Militare – In Sport ...

