LIVE Monza-Perugia 12-13, Play-off volley in DIRETTA: inizio equilibrato, sarà battaglia! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-17 Non passa la battuta di Leon. 14-17 Entra Piccinelli al posto di Ter Horst per il giro dietro. 14-17 Si fa vedere anche Solè in attacco. 14-16 Sbaglia questa volta l’attaccante olandese. 13-16 Ace di Ter Horst, che trova il campo dopo un lancio molto problematico. 13-15 Ancora un pallonetto di Leon, che beffa la difesa di Monza. 13-14 Primo tempo di Galassi, ottima giocata di Orduna. 12-14 Pallonetto preciso di Leon, che vola sopra il muro avversario. 12-13 Dzavoronok approfitta di una ricezione imprecisa di Plotnytski e riporta i suoi a -1. Time-out per coach Heynen. 11-13 Gran difesa di Colaci, ma la palla cade per un’incomprensione tra Leon e Plotnytski. 10-13 Ancora un primo tempo di Ricci, Perugia torna a prendere un po’ di vantaggio. 10-12 Ace di Plotnytski, non può ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-17 Non passa la battuta di Leon. 14-17 Entra Piccinelli al posto di Ter Horst per il giro dietro. 14-17 Si fa vedere anche Solè in attacco. 14-16 Sbaglia questa volta l’attaccante olandese. 13-16 Ace di Ter Horst, che trova il campo dopo un lancio molto problematico. 13-15 Ancora un pallonetto di Leon, che beffa la difesa di. 13-14 Primo tempo di Galassi, ottima giocata di Orduna. 12-14 Pallonetto preciso di Leon, che vola sopra il muro avversario. 12-13 Dzavoronok approfitta di una ricezione imprecisa di Plotnytski e riporta i suoi a -1. Time-out per coach Heynen. 11-13 Gran difesa di Colaci, ma la palla cade per un’incomprensione tra Leon e Plotnytski. 10-13 Ancora un primo tempo di Ricci,torna a prendere un po’ di vantaggio. 10-12 Ace di Plotnytski, non può ...

