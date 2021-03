LIVE Monza-Perugia 1-3, Play-off volley in DIRETTA: Leon e compagni allungano e si portano ad una vittoria dalla finale! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:26 L’appuntamento con i Play-off di Superlega è a domani alle ore 20:00 con gara-2 di Trento-Civitanova. 20:25 Perugia allunga, porta la serie sul 2-0 e si giocherà in casa il passaggio in finale. 19-25 La chiude Leon. 19-24 Murone di Solè su Holt, sono cinque i match-point per Perugia. 19-23 Ricambia il favore Lagumdzija. 19-22 Esce il servizio di Ter Horst. 18-22 Plotnytski sblocca la situazione per i suoi. 18-21 Murone di Dzavoronok su Ter Horst, scambio spettacolare. 17-21 Ter Horst non trova il campo. 16-21 Gran primo tempo di Russo. 16-20 Mani-out di Beretta dal centro. 15-20 Arriva il muro di Lagumdzija su Ter ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:27 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:26 L’appuntamento con i-off di Superlega è a domani alle ore 20:00 con gara-2 di Trento-Civitanova. 20:25allunga, porta la serie sul 2-0 e si giocherà in casa il passaggio in finale. 19-25 La chiude. 19-24 Murone di Solè su Holt, sono cinque i match-point per. 19-23 Ricambia il favore Lagumdzija. 19-22 Esce il servizio di Ter Horst. 18-22 Plotnytski sblocca la situazione per i suoi. 18-21 Murone di Dzavoronok su Ter Horst, scambio spettacolare. 17-21 Ter Horst non trova il campo. 16-21 Gran primo tempo di Russo. 16-20 Mani-out di Beretta dal centro. 15-20 Arriva il muro di Lagumdzija su Ter ...

