LIVE Monza-Perugia 1-2, Play-off volley in DIRETTA: Lanza e compagni in difficoltà nel quarto set (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-5 Errore in attacco anche per Davyskiba, time-out per Monza. 1-4 Sparacchia fuori in attacco Dzavoronok, Perugia prova da subito a prendere il largo. Dzavoronok lascia il campo a Davyskiba. 1-3 E arriva il sesto ace della partita di Ter Horst. 1-2 Travica mette giù una palla a filo rete, ottima battuta di Ter Horst in precedenza. 1-1 Parallela millimetrica di Ter Horst. 1-0 Si riparte con un pallonetto di Dzavoronok. 29-31 E la chiude Leon! Il LIVEllo di gioco è stellare. 29-30 Bordata dal centro per Solè, ennesimo set-point per Perugia. 29-29 Lagumdzija a segno anche da posto quattro. 28-29 Pipe imperiosa di Leon. 28-28 Primo tempo di Galassi, nessuna delle due squadre ne vuole sapere di mollare. 27-28 Primo tempo di Solè, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-5 Errore in attacco anche per Davyskiba, time-out per. 1-4 Sparacchia fuori in attacco Dzavoronok,prova da subito a prendere il largo. Dzavoronok lascia il campo a Davyskiba. 1-3 E arriva il sesto ace della partita di Ter Horst. 1-2 Travica mette giù una palla a filo rete, ottima battuta di Ter Horst in precedenza. 1-1 Parallela millimetrica di Ter Horst. 1-0 Si riparte con un pallonetto di Dzavoronok. 29-31 E la chiude Leon! Illlo di gioco è stellare. 29-30 Bordata dal centro per Solè, ennesimo set-point per. 29-29 Lagumdzija a segno anche da posto quattro. 28-29 Pipe imperiosa di Leon. 28-28 Primo tempo di Galassi, nessuna delle due squadre ne vuole sapere di mollare. 27-28 Primo tempo di Solè, ...

LIVE Monza-Perugia 1-2, Play-off volley in DIRETTA: Leon e compagni vincono un terzo set interminabile!

Vero Volley Monza - Sir Safety Conad Perugia SuperLega – Segui LIVE su Eurosport l'incontro di Pallavolo tra Vero Volley Monza e Sir Safety Conad Perugia. La partita è in programma il 31 marzo 2021 alle 18:00. La nostra diretta ti offre ...

