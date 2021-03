LIVE Monza-Perugia 1-1, Play-off volley in DIRETTA: un super Lanza riporta i suoi in parità! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-0 Si riparte con uno scambio lungo chiuso da Lagumdzija. 25-22 La chiude Lanza da posto due. 24-22 Primo tempo di Solè, che annulla il primo. 24-21 Lagumdzija regala tre set-point ai suoi. 23-21 Ace di Leon, che prova ad accorciare le distanze. 23-20 Ter Horst non può sbagliare senza muro. 23-19 Errore dai nove metri per Ter Horst. 22-19 Parallela di Leon da posto quattro. 22-18 Ace di Dzavoronok, punto importantissimo. 21-18 Murone di beretta su Leon, Monza prende il largo. 20-18 Primo tempo di Beretta, che ha preso il posto di Galassi. 19-18 Missile di Leon, che scarica tutta la sua potenza. 19-17 Lagumdzija prende in pieno petto Travica. 18-17 Esce la battuta di Holt. 18-16 Time-out per Heynen. 18-16 Dzavoronok mette fine allo scambio più lungo della ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-0 Si riparte con uno scambio lungo chiuso da Lagumdzija. 25-22 La chiudeda posto due. 24-22 Primo tempo di Solè, che annulla il primo. 24-21 Lagumdzija regala tre set-point ai. 23-21 Ace di Leon, che prova ad accorciare le distanze. 23-20 Ter Horst non può sbagliare senza muro. 23-19 Errore dai nove metri per Ter Horst. 22-19 Parallela di Leon da posto quattro. 22-18 Ace di Dzavoronok, punto importantissimo. 21-18 Murone di beretta su Leon,prende il largo. 20-18 Primo tempo di Beretta, che ha preso il posto di Galassi. 19-18 Missile di Leon, che scarica tutta la sua potenza. 19-17 Lagumdzija prende in pieno petto Travica. 18-17 Esce la battuta di Holt. 18-16 Time-out per Heynen. 18-16 Dzavoronok mette fine allo scambio più lungo della ...

