LIVE Monza-Perugia 1-1, Play-off volley in DIRETTA: è lotta aperta nel terzo set! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-18 Leon è sul pezzo e riporta i suoi in vantaggio. 17-17 Bordata di Leon, non può nulla in difesa Lanza. 17-16 Lagumdzija passa in mezzo al muro avversario. 16-16 Leon va in alto e spinge sulle mani del muro di Lagumdzija. 16-15 Muro pauroso di Dzavoronok su Ter Horst. 15-15 Primo tempo appoggiato di Beretta. 14-15 Ace di Plotnytski, che riporta in vantaggio i suoi. 14-14 Non passa la battuta di Lanza. 14-13 Murone di Beretta su Plotnytski. 13-13 Colpo da beach per Lanza da seconda linea. 12-13 Mani-out di Solè dal centro. 12-12 Finisce qui la serie al servizio di Russo. 11-12 Esce l’attacco di Lagumdzija, blackout per Monza. 11-11 Ace di Russo e Perugia si riporta in parità in un attimo. 11-10 E ancora un murone di Solè, che questa volta ferma Lanza. 11-9 Murone di Solè su ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17-18 Leon è sul pezzo e riporta i suoi in vantaggio. 17-17 Bordata di Leon, non può nulla in difesa Lanza. 17-16 Lagumdzija passa in mezzo al muro avversario. 16-16 Leon va in alto e spinge sulle mani del muro di Lagumdzija. 16-15 Muro pauroso di Dzavoronok su Ter Horst. 15-15 Primo tempo appoggiato di Beretta. 14-15 Ace di Plotnytski, che riporta in vantaggio i suoi. 14-14 Non passa la battuta di Lanza. 14-13 Murone di Beretta su Plotnytski. 13-13 Colpo da beach per Lanza da seconda linea. 12-13 Mani-out di Solè dal centro. 12-12 Finisce qui la serie al servizio di Russo. 11-12 Esce l’attacco di Lagumdzija, blackout per. 11-11 Ace di Russo esi riporta in parità in un attimo. 11-10 E ancora un murone di Solè, che questa volta ferma Lanza. 11-9 Murone di Solè su ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Monza-Perugia 0-1 (22-25 13-13) gara-2 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia 12-13 Play-off volley in DIRETTA: inizio equilibrato sarà battaglia! - #Monza-Perugia #12-13… - Fantacalciok : Virtus Entella – Monza: dove vedere la diretta live, risultato in tempo reale - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia Play-off volley in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale - #Monza-Perugia #Play-off #volley - zazoomblog : LIVE Monza-Perugia Play-off volley in DIRETTA: gara-2 semifinale in tempo reale - #Monza-Perugia #Play-off #volley… -