LIVE Monza-Perugia 0-1 (22-25, 13-13), gara-2 semifinali Playoff Superlega 2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA

Vero volley Monza e Sir Safety Conad Perugia si sfidano in gara-2 delle semifinali dei Playoff Scudetto Superlega 2020/2021. I Block Devils vogliono ripetere il successo casalingo di gara-1, ma i brianzoli di coach Eccheli non partono sconfitti e proveranno a pareggiare i conti nella serie. L'appuntamento è per le ore 18.00 di mercoledì 31 marzo. Sportface.it vi offrirà la DIRETTA testuale con aggiornamenti minuto per minuto per non perdersi davvero nulla.

