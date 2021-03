LIVE Lituania-Italia, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: debutta Toloi, Immobile titolare! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.14 Percorso netto finora nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri hanno battuto per 2-0 sia l’Irlanda del Nord che la Bulgaria. Con i 6 punti conquistati, l’Italia si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera. 20.11 Ecco le formazioni ufficiali: Lituania (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. Urbonas Italia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancini 20.08 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale Lituania-Italia match di qualificazione ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.14 Percorso netto finora nella qualificazione per il Mondiale di Qatar 2022. Gli Azzurri hanno battuto per 2-0 sia l’Irlanda del Nord che la Bulgaria. Con i 6 punti conquistati, l’si è portata in testa al girone a pari merito con la Svizzera. 20.11 Ecco le formazioni ufficiali:(4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. Urbonas(4-3-3): Donnarumma;, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi,, El Shaarawy. All. Mancini 20.08 Buonasera e benvenuti allatestualematch di qualificazione ...

Advertising

Vergara1899 : RT @serieApallone: L #Italia dopo due prestazioni convincenti condite da altrettante vittorie, scendono in campo a Vilnius per affrontare l… - sportli26181512 : Qualificazioni Mondiali, i risultati in diretta LIVE della terza giornata: Mentre l'Italia è impegnata nella trasfe… - ONSPORT06403385 : Lithuania vs Italy Live stream Lituania vs Italia In diretta 2021 #FifaWorldCupQualifiers Live HD TV: ??… - condorbox : Lituania-Italia, ufficiali e risultato in diretta LIVE delle qualificazioni mondiali - Sky Sport #news - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Segui #Lituania-#Italia LIV su -