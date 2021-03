LIVE Lituania-Italia 0-2, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: pagelle e highlights. Sensi e Immobile firmano le reti della vittoria! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo LIVE! 22.50 Ecco le pagelle: Lituania (4-5-1): Svedkauskas 7.5; Girdvainis 5, Beneta 5.5, Valtkunas 5, Mikoliunas 5.5 (74? Gaspuitis 6); Novikovas 5, Dapkus 6.5, Simkus 5 (83? Petravicius s.v.), Slivka 5.5, Sirgedas 5.5 (59? Eliosius 6.5); Cernych 5 (74? Kazlauskas 6). All. Urbonas 6. Italia (4-3-3): Donnarumma 6.5; Toloi 6.5, Mancini 6.5, Bastoni 5.5 (88? Acerbi s.v.), Emerson 7 (56? Spinazzola 6.5); Pellegrini 6 (46? Sensi 7), Locatelli 7, Pessina 5 (62? Barella 6); Bernardeschi 7, Immobile 6.5, El Shaarawy 5.5 (46? Chiesa 5.5). All. Mancini 6.5. 22.45 Partita complicata per gli azzurri che trovano il vantaggio nel secondo tempo con ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.55 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 22.50 Ecco le(4-5-1): Svedkauskas 7.5; Girdvainis 5, Beneta 5.5, Valtkunas 5, Mikoliunas 5.5 (74? Gaspuitis 6); Novikovas 5, Dapkus 6.5, Simkus 5 (83? Petravicius s.v.), Slivka 5.5, Sirgedas 5.5 (59? Eliosius 6.5); Cernych 5 (74? Kazlauskas 6). All. Urbonas 6.(4-3-3): Donnarumma 6.5; Toloi 6.5, Mancini 6.5, Bastoni 5.5 (88? Acerbi s.v.), Emerson 7 (56? Spinazzola 6.5); Pellegrini 6 (46?7), Locatelli 7, Pessina 5 (62? Barella 6); Bernardeschi 7,6.5, El Shaarawy 5.5 (46? Chiesa 5.5). All. Mancini 6.5. 22.45 Partita complicata per gli azzurri che trovano il vantaggio nel secondo tempo con ...

cmdotcom : L'#Italia spreca tanto, ma vince 2-0 anche in #Lituania. #Mancini da record, eguagliato Lippi. #LituaniaItalia… - TUTTOJUVE_COM : LIVE TJ - LITUANIA-ITALIA 0-2 - FINISCE QUI! Terza vittoria di fila per gli azzurri con i gol di Sensi e Immobile - infoitsport : Lituania-Italia, MOVIOLA LIVE: giallo esagerato a Locatelli. Era diffidato, scatta la squalifica - infoitsport : LIVE TJ - LITUANIA-ITALIA 0-1 - Bastoni sfiora il raddoppio! Entra Barella per Pessina - UEFAcom_it : ? GOL - L'#Italia raddoppia al 94' con #Immobile ???? #Lituania ?? #Italia ???? ?? Segui la sfida LIVE ???… -