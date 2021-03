LIVE Lituania-Italia 0-1, Qualificazioni Mondiali in DIRETTA: Immobile e Locatelli vicini alla rete! (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Bastoni e dentro Acerbi nell’Italia. 88? Entra Petravicius, esce Simkus nella Lituania. 86? Prestazione eccezionale di Svedkauskas fino a questo momento. 84? Locatelli da posizione centrale di piatto si fa parare il pallone da Svedkauskas. 82? Italia che spinge, vuole il raddoppio. 80? Ancora Immobile tira a giro sulla sinistra, respinge Svedkauskas. 78? Escono Mikoliunas e Cernych, entrano Gaspuitis e Kazlauskas nella Lituania. 76? Eliosius chiama all’intervento Donnarumma dopo un errore di Bastoni. 74? Locatelli ammonito per un fallo a centrocampo. 72? Immobile di testa non trova la porta da ottima posizione. 70? 68% di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA92? Ci saranno quattro minuti di recupero. 90? Fuori Bastoni e dentro Acerbi nell’. 88? Entra Petravicius, esce Simkus nella. 86? Prestazione eccezionale di Svedkauskas fino a questo momento. 84?da posizione centrale di piatto si fa parare il pallone da Svedkauskas. 82?che spinge, vuole il raddoppio. 80? Ancoratira a giro sulla sinistra, respinge Svedkauskas. 78? Escono Mikoliunas e Cernych, entrano Gaspuitis e Kazlauskas nella. 76? Eliosius chiama all’intervento Donnarumma dopo un errore di Bastoni. 74?ammonito per un fallo a centrocampo. 72?di testa non trova la porta da ottima posizione. 70? 68% di ...

