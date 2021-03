LIVE Dwars door Vlaanderen 2021 in DIRETTA | Van Baarle davanti a tutti! Nessuno riesce a rimontare

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.23 Prova a rilanciare van der Poel, ma oramai è troppo tardi. 16.21 Dylan Vancontinua a guadagnare quando mancano soltanto 3000 metri al traguardo. 16.17 Cinque chilometri al termine. 16.16 Il gruppo di Alaphilippe e van der Poel si trova a 48? di distacco. 16.15 7 km al traguardo per Vanche mantiene un vantaggio di 34? sui primi inseguitori. 16.13 Cortina e Politt mollano il colpo. 16.10 Vansi trova sull’ultimo tratto insidioso del giorno, il Nokereberg. Dietro di lui rilancia Van Avermaet, mentre Van der Poel nona reagire. Oggi il neerlandese non si trova nei suoi giorni migliori. 16.07 Ivan Cortina (Movistar) e Nilas Politt (Bora-Hansgrohe) provano ad evadere dal secondo gruppo inseguitori che ha pochi ...

La diretta scritta della Dwars Door Vlaanderen 2021 di ciclismo: tutto sull'Attraverso le Fiandre in programma oggi, mercoledì 31 marzo ...Nuova giornata di ricca di eventi, in questo mercoledì 31 marzo. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwar ...