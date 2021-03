LIVE Dwars door Vlaanderen 2021 in DIRETTA | si entra nella fase decisiva! Caduta per Trentin e Viviani

(Di mercoledì 31 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.20 Parte Mathieu van der Poel (Alpecin-Fneix) inseguito da Florian Senechal (Deceuninck-Quick Step). 15.18 Allungo di Dylan Van Baarle (Ineos Grenadiers). 15.17 Anche l’iridato Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step) e Arnaud Demare (Groupama-FDJ) stanno cercando di riportarsi sulla testa della corsa. 15.16 Sull’impulso di Van Avermaet il gruppo si è decisamente frazionato. A pagarne le conseguenze anche Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step). 15.13 Intanto prova ad allungare Dylan Teuns (Bahrain Victorius). 15.11 Thomas Pidcock (Ineos Grenadiers) è rimasto intruppato nelle retrovie per alcuni rallentamenti dovuti alle numerose cadute avvenute finora. 15.09 Gruppo compatto sul tratto del Taaienberg. 15.07 Accelerata in testa al gruppo con Greg Van Avermaet (Ag2r Citroen Team), Christophe Laporte ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Dwars

La diretta scritta della Dwars Door Vlaanderen 2021 di ciclismo: tutto sull'Attraverso le Fiandre in programma oggi, mercoledì 31 marzo ...Nuova giornata di ricca di eventi, in questo mercoledì 31 marzo. Si parte con i Campionati italiani di nuoto che metteranno in palio il pass per Tokyo per poi passare alla prova di ciclismo della Dwar ...