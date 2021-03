Lituania-Italia, Toloi: “Grande emozione esordire in Nazionale, gruppo fantastico” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “È stata una Grande emozione esordire in Nazionale. Mi sono inserito subito perché il gruppo è fantastico. Sono felice di far parte di questa famiglia. Contava solo vincere e sono tre punti importanti”. Queste le parole di Toloi, fresco di esordio nella Nazionale Italiana nel match contro la Lituania valido per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. E c’è il sogno degli Europei ancora vivo: “E’ un’opportunità unica, faccio del mio meglio. Devo continuare a fare il mio lavoro all’Atalanta e solo questo potrà aiutarmi a tornare in azzurro”. E sul diverso modo di giocare tra Mancini e Gasperini: “Nell’Atalanta difendiamo a 3 ma non ho trovato grandi differenze. Ora è il momento di tornare a casa e di ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “È stata unain. Mi sono inserito subito perché il. Sono felice di far parte di questa famiglia. Contava solo vincere e sono tre punti importanti”. Queste le parole di, fresco di esordio nellana nel match contro lavalido per la terza giornata di qualificazioni ai Mondiali 2022. E c’è il sogno degli Europei ancora vivo: “E’ un’opportunità unica, faccio del mio meglio. Devo continuare a fare il mio lavoro all’Atalanta e solo questo potrà aiutarmi a tornare in azzurro”. E sul diverso modo di giocare tra Mancini e Gasperini: “Nell’Atalanta difendiamo a 3 ma non ho trovato grandi differenze. Ora è il momento di tornare a casa e di ...

