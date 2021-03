Lituania Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli azzurri per le Qualificazioni ai Mondiali 2022 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lituania Italia streaming e tv: dove vedere la partita degli azzurri Qualificazioni Mondiali 2022 Lituania Italia streaming TV – Stasera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 20,45 Lituania e Italia si sfidano al Vilnius, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la terza partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini è reduce da 24 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), e dal 2-0 nella seconda partita del girone ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021)e tv:laTV – Stasera, mercoledì 31 marzo 2021, alle ore 20,45si sfidano al Vilnius, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la terzadel girone di qualificazione aiin Qatar. L’di Roberto Mancini è reduce da 24 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), e dal 2-0 nella secondadel girone ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - Mark15_11 : RT @Vivo_Azzurro: #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali #Qatar2022 ??… - infoitsport : Lituania-Italia in diretta su Rai1 la partita valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 -