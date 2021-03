Lituania-Italia, Stankevicius: “Grato all’Italia, ma oggi possiamo fare risultato” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ai microfoni di Tuttosport parla Marius Stankevicius, ex conoscenza del calcio Italiano, oggi vice allenatore della Lituania, questa sera avversaria dell’Italia di Roberto Mancini. “L’Italia è il paese che mi ha accolto da ragazzo e che che mi ha fatto diventare uomo oltre che giocatore”, dice l’ex Lazio, che prosegue: “Questa partita per noi è una delle più importanti di sempre, penso che qualche speranza di fare risultato, l’abbiamo anche noi”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ai microfoni di Tuttosport parla Marius, ex conoscenza del calciono,vice allenatore della, questa sera avversaria dell’di Roberto Mancini. “L’è il paese che mi ha accolto da ragazzo e che che mi ha fatto diventare uomo oltre che giocatore”, dice l’ex Lazio, che prosegue: “Questa partita per noi è una delle più importanti di sempre, penso che qualche speranza di, l’abbiamo anche noi”. SportFace.

