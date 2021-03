Lituania-Italia (qual. mondiali, 31 marzo ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici, spazio a Toloi, Bastoni, Pessina e El Shaarawy (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia e Svizzera come da previsioni sono già in fuga nel gruppo C delle qualificazioni ai mondiali con 6 punti ed entrambe hanno approfittato del calendario di marzo per rimanere a punteggio pieno. Gli elvetici però hanno faticato contro la Lituania, non andando oltre l’1-0 firmato da Shaqiri e al terzo impegno ravvicinato è difficile InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di mercoledì 31 marzo 2021)e Svizzera come da previsioni sono già in fuga nel gruppo C delleificazioni aicon 6 punti ed entrambe hanno approfittato del calendario diper rimanere a punteggio pieno. Gli elvetici però hanno faticato contro la, non andando oltre l’1-0 firmato da Shaqiri e al terzo impegno ravvicinato è difficile InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - GIUSPEDU : RT @cmdotcom: Segui #Lituania-#Italia LIV su - serieAnews_com : #LituaniaItalia, #Mancini ha scelto la formazione titolare: c'è una sorpresa in difesa ????-???? - sumaistu47 : Mi avete convinto. Stasera guarderò anch'io un tolcsciò: si chiama Lituania Vs Italia. -