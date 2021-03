Lituania-Italia qual mondiali | 31 marzo ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di mercoledì 31 marzo 2021)e Svizzera come da previsioni sono già in fuga nel gruppo C delleificazioni aicon 6 punti ed entrambe hanno approfittato del calendario diper rimanere a punteggio pieno. Gli elvetici però hanno faticato contro la, non andando oltre l’1-0 firmato da Shaqiri e al terzo impegno ravvicinato è difficile InfoBetting: Scommesse Sportive e