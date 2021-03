Lituania-Italia oggi | orario | tv | programma | streaming | probabili formazioni Qualificazioni Mondiali 2022

(Di mercoledì 31 marzo 2021)mercoledì 31 marzo (ore 20.45) si gioca, partita valida per leaidi calcio. La nostra Nazionale, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Irlanda del Nord e Bulgaria, insegue il terzo successo consecutivo per completare al meglio questa settimana e confermarsi in testa al proprio girone. Gli azzurri hanno ben figurato nelle ultime due uscite e ora sono pronti alla seconda trasferta consecutiva: dopo il match di Sòfia, è arrivata l’ora di cimentarsi nell’incontro di Vilnius, contro un avversario abbondantemente alla portata. I ragazzi del CT Roberto Mancini partiranno con tutti i favori del pronostico. L’ultimo precedente risale al 6 giugno 2007 quando, a Kaunas, l’si impose per 2-0 grazie alla doppietta di ...

Advertising

SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - NotizieIN : Calcio TV: Lituania-Italia Streaming Svizzera-Portogallo Gratis, dove vederle Oggi. Stasera San Marino-Albania - CalcioIN : Calcio TV: Lituania-Italia Streaming Svizzera-Portogallo Gratis, dove vederle Oggi. Stasera San Marino-Albania - infoitsport : PROBABILI FORMAZIONI Lituania-Italia: Qualificazioni Mondiali 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Lituania Italia

Con le 15 partite in programma domani, tra cui, si chiuderà in Europa il ciclo primaverile di partite delle qualificazioni mondiali. Nel programma, che vede impegnato anche San Marino in casa contro l'Albania, spiccano le sfide ...risultato finale 0 - 2 (quota 5,30) Bosnia Erzegovina - Francia 2 (1,40) Armenia - Romania 2 (1,95) Il terno vale 14,4 volte la postaOggi mercoledì 31 marzo (ore 20.45) si gioca Lituania-Italia, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022 di calcio. La nostra Nazionale, reduce dalle schiaccianti vittorie contro Irlanda ...Dove vedere le partite di calcio in diretta tv streaming gratis (senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta) di oggi mercoledì 31 marzo 2021, dove ...