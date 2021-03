Lituania-Italia, Mancini: “Record di Lippi? Mi interessa raggiungerlo al Mondiale” (Di mercoledì 31 marzo 2021) “La Lituania era più abituata a giocare su questo campo difficile. La cosa più importante era riuscire a vincere la terza partita in sette giorni, il bicchiere è mezzo pieno perché le gare sono tutte difficili e qui la Svizzera ha vinto solo 1-0. Il Record di 25 risultati utili di Lippi? Mi interessa raggiungerlo a dicembre del 2022”. Queste le parole del Ct Roberto Mancini dopo la vittoria per 2-0 sulla Lituania nella terza giornata di qualificazioni ai Mondiali. Tante occasioni ma poca concretezza per gli azzurri che però vincono ancora e tengono la porta inviolata per la sesta partita consecutiva: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e non ci siamo riusciti. Ma non è facile e un po’ di brillantezza è mancata – ha spiegato il Ct a Rai Sport – Le ripartenze ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) “Laera più abituata a giocare su questo campo difficile. La cosa più importante era riuscire a vincere la terza partita in sette giorni, il bicchiere è mezzo pieno perché le gare sono tutte difficili e qui la Svizzera ha vinto solo 1-0. Ildi 25 risultati utili di? Mia dicembre del 2022”. Queste le parole del Ct Robertodopo la vittoria per 2-0 sullanella terza giornata di qualificazioni ai Mondiali. Tante occasioni ma poca concretezza per gli azzurri che però vincono ancora e tengono la porta inviolata per la sesta partita consecutiva: “Abbiamo avuto tante occasioni per segnare e non ci siamo riusciti. Ma non è facile e un po’ di brillantezza è mancata – ha spiegato il Ct a Rai Sport – Le ripartenze ...

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - UEFAcom_it : ? FISCHIO FINALE ? ???? L'#Italia vince in Lituania grazie ai gol nella ripresa di #Sensi e #Immobile… - SkySport : LITUANIA-ITALIA 0-2 Risultato finale ? ? #Sensi (47’) ? rig. #Immobile (90+4') ?? - Fantacalcio : Lituania-Italia, Roberto Mancini: 'Poco brillanti, ma tre partite in una settimana...' - condorbox : Lituania-Italia 0-2: Sensi e Immobile al 94', gli azzurri sprecano tanto ma vincono ancora -… -