Lituania-Italia | Mancini | “Poco brillanti | ma contava la vittoria Lippi? Ho un obiettivo”

Leggi su mediagol

(Di giovedì 1 aprile 2021) Ecco le parole del commissario tecnico ai microfoni della Rai: "Era la terza partita in sette giorni, abbiamo cambiato tutti i giocatori ma sapevamo che avremo avuto delle difficoltà, considerando anche il campo difficile vincere era la cosa importante. Se avessimo realizzato quanto creato, avremmo sofferto meno. Tre giorni fa la Svizzera in casa ha vinto di misura con la, ogni gara è difficile. I ragazzi non possono avere la stessa brillantezza di sempre. In certe occasioni abbiamo rischiato, non eravamo messi benissimo in campo. Abbiamo commesso anche qualche errore tecnico di troppo".ha poi concluso il suo intervento spiegando il momento negativo di Ciro Immobile e pensando al record di vittorie di Marcello: "Vanno valutate tante cose, Ciro ha dato tutto. Fisicamente i ragazzi non sono al top, ma l'importante ...