Lituania Italia, Mancini: «Campetto di periferia, ma tutti abbiamo cominciato così» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida di questa sera tra Italia e Lituani Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in vista della partita di questa sera contro la Lituania. «Sicuramente farà 4-5 cambi. Giocheremo su un Campetto di periferia, ma tutti abbiamo iniziato da lì e ci adatteremo subito. Mi preoccupa che siamo alla terza partita in una settimana e siamo un po' stanchi anche per gli spostamenti. Il percorso della Nazionale? Stiamo crescendo e migliorando, credo che il collettivo sia la nostra forza e lo spirito di squadra è importante. Spero che il futuro della Nazionale sia bellissimo e pieno di successi e per quello del calcio Italiano che si possa tornare alla ...

