Lituania-Italia, le probabili formazioni e dove vederla in Tv (Di mercoledì 31 marzo 2021) Basta una vittoria per raggiungere un traguardo storico a Roberto Mancini: con tre punti stasera, contro la Lituania, il ct eguaglierebbe la striscia positiva di 25 partite senza sconfitte toccata prima solo da Marcello lippi, uno che come ct della nazionale Italiana ha fatto la storia. Se non bastasse questa come motivazione, l’Italia ha messo nel mirino la qualificazione al prossimo Mondiale. Dopo le due vittorie con Irlanda del Nord e Bulgaria, l’Italia stasera affronta la terza gara di qualificazione mondiale. Contro la Lituania i precedenti sorridono agli azzurri: su sei gare giocate sono state 4 le vittorie dell’Italia, due i pareggi. La striscia positiva potrebbe allungarsi stasera, così come la classifica che vede gli azzurri al primo posto. La gara, al via alle 20 e 45 a ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Basta una vittoria per raggiungere un traguardo storico a Roberto Mancini: con tre punti stasera, contro la, il ct eguaglierebbe la striscia positiva di 25 partite senza sconfitte toccata prima solo da Marcello lippi, uno che come ct della nazionalena ha fatto la storia. Se non bastasse questa come motivazione, l’ha messo nel mirino la qualificazione al prossimo Mondiale. Dopo le due vittorie con Irlanda del Nord e Bulgaria, l’stasera affronta la terza gara di qualificazione mondiale. Contro lai precedenti sorridono agli azzurri: su sei gare giocate sono state 4 le vittorie dell’, due i pareggi. La striscia positiva potrebbe allungarsi stasera, così come la classifica che vede gli azzurri al primo posto. La gara, al via alle 20 e 45 a ...

