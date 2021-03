Lituania-Italia, le probabili formazione del match: chance per Toloi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Italia stasera in campo a Vilnius contro la Lituania per consolidare il primato nel girone, tanti cambi per Mancini A Vilnius va in scena Lituania-Italia, terza gara del girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Partita ricca di insidie da vincere a tutti i costi contro un avversario che ha comunque messo in difficoltà la Svizzera, principale avversaria degli azzurri. QUI Italia – Mancini ha messo nel mirino i 25 risultati utili consecutivi di Marcello Lippi e punta ai 30 di Vittorio pozzo. Tanti cambi rispetto all’ultima uscita, con Verratti e Florenzi rispediti a casa in via precauzionale dopo qualche acciacco rimediato sabato sera. In porta giocherà Sirigu, in difesa chance per Toloi e Bastoni che andranno a completare il reparto difensivo con ... Leggi su zon (Di mercoledì 31 marzo 2021)stasera in campo a Vilnius contro laper consolidare il primato nel girone, tanti cambi per Mancini A Vilnius va in scena, terza gara del girone di qualificazione ai prossimi mondiali in Qatar. Partita ricca di insidie da vincere a tutti i costi contro un avversario che ha comunque messo in difficoltà la Svizzera, principale avversaria degli azzurri. QUI– Mancini ha messo nel mirino i 25 risultati utili consecutivi di Marcello Lippi e punta ai 30 di Vittorio pozzo. Tanti cambi rispetto all’ultima uscita, con Verratti e Florenzi rispediti a casa in via precauzionale dopo qualche acciacco rimediato sabato sera. In porta giocherà Sirigu, in difesapere Bastoni che andranno a completare il reparto difensivo con ...

Advertising

SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - TeofiloSteven : RT @siamo_la_Roma: ?? Si ferma #Pellegrini ?? Problemi in allenamento per il centrocampista giallorosso ???? In dubbio la sua presenza con la… - GoalItalia : Lorenzo Pellegrini in dubbio per #LituaniaItalia Problema durante l'ultimo allenamento ? -