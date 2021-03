Lituania-Italia, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’Italia dei record è pronta per l’esame-Lituania. Dopo il percorso netto nelle qualificazioni europee e dopo aver raggiunto la Final Four della UEFA Nations League, la Nazionale ha iniziato con due successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria, entrambi per 2-0, il cammino nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stasera a Vilnius (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la terza gara del girone con l’obiettivo di allungare ulteriormente la striscia positiva.LE formazioni ufficialiLituania (4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. UrbonasItalia (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancinicaption ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’dei record è pronta per l’esame-. Dopo il percorso netto nelle qualificazioni europee e dopo aver raggiunto la Final Four della UEFA Nations League, la Nazionale ha iniziato con due successi contro Irlanda del Nord e Bulgaria, entrambi per 2-0, il cammino nelle qualificazioni al Mondiale di Qatar 2022. Stasera a Vilnius (ore 20.45, diretta su Rai 1) affronterà la terza gara del girone con l’obiettivo di allungare ulteriormente la striscia positiva.LE(4-5-1): Svedkauskas; Girdvainis, Beneta, Valtkunas, Mikoliunas; Novikovas, Dapkus, Simkus, Slivka, Sirgedas; Cernych. All. Urbonas(4-3-3): Donnarumma; Toloi, Mancini, Bastoni, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Pessina; Bernardeschi, Immobile, El Shaarawy. All. Mancinicaption ...

