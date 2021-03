Lituania-Italia: il gol di Sensi porta in vantaggio gli azzurri, le reazioni social (TWEET) (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il gol di Stefano Sensi ha sbloccato la sfida Lituania-Italia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista dell’Inter ha portato in vantaggio gli azzurri ad inizio ripresa, trovando un gol inaspettato. Il web si è immediatamente scatenato, lasciandosi andare a molti commenti ironici. Di seguito le reazioni social Stefano Sensi poteva risorgere solo nella settimana Santa. — I M Peppe Salines (@Peppe Salines) March 31, 2021 Sensi ha fatto gol pic.twitter.com/mctvqwsaAu — Francesca (@francescac1908) March 31, 2021 Sensi SensiAll’Inter in Nazionale#LituaniaItalia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il gol di Stefanoha sbloccato la sfida, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Il centrocampista dell’Inter hato ingliad inizio ripresa, trovando un gol inaspettato. Il web si è immediatamente scatenato, lasciandosi andare a molti commenti ironici. Di seguito leStefanopoteva risorgere solo nella settimana Santa. — I M Peppe Salines (@Peppe Salines) March 31, 2021ha fatto gol pic.twitter.com/mctvqwsaAu — Francesca (@francescac1908) March 31, 2021All’Inter in Nazionale#...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - antoniosavona : Ciruzzo siamo felici che tu tenga i gol per la @OfficialSSLazio ma se ne fai anche uno in nazionale non siamo gelos… - Luzzata : Ogni volta che guardo una partita della #Nazionale in TV avverto l'enorme mancanza di Bruno Pizzul #LITITA #Lituania #Italia -