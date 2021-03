Lituania-Italia diretta 0-0: Donnarumma sbaglia l'uscita, Bastoni evita guai (Di mercoledì 31 marzo 2021) 27' - Pericolo per gli azzurri, Donnarumma in uscita sbaglia lo stop, la palla finisce a Bastoni che subisce un fallo da Simkus. Cartellino giallo. 24' - Verticalizzazione di... Leggi su ilmessaggero (Di mercoledì 31 marzo 2021) 27' - Pericolo per gli azzurri,inlo stop, la palla finisce ache subisce un fallo da Simkus. Cartellino giallo. 24' - Verticalizzazione di...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - SkySport : ULTIM'ORA NAZIONALE ? CHIELLINI, BERARDI E CAPUTO INDISPONIBILI Salteranno le gare contro Bulgaria e Lituania ?… - RealCosimino : RT @Napoli_Twitcher: Amici, tenetevi pronti perché torniamo stasera intorno alle 22:30 per il post partita di Lituania-Italia ed altro ???? h… - Napoli_Twitcher : Amici, tenetevi pronti perché torniamo stasera intorno alle 22:30 per il post partita di Lituania-Italia ed altro ???? -