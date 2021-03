Lituania-Italia 0-2 | le pagelle di CalcioWeb | il sesto ‘Sensi’ di Mancini decide il match | Azzurri inarrestabili

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Continua il percorso vincente dell’. Si è conclusa la terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022, la squadra diè sempre più convincente: decisivo l’ingresso nel secondo tempo di Sensi, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Nel primo tempo l’è sottotono e non riesce a sbloccare il, la situazione cambia completamente nella ripresa.si gioca la carta Sensi ed è proprio il centrocampista a sbloccare ilcon un tiro insidioso. Il più pericoloso è Immobile, ma l’attaccante della Lazio non riesce a concretizzare. Nel finale calcio di rigore, proprio Immobile sigla il definitivo 0-2. In alto la FOTOGALLERY con tutte le immagini del ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - DiMarzio : #WCQ, Il Ct dell'#Italia Mancini torna a parlare a poche ore dall'inizio della gara con la #Lituania - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: QUALIFICAZIONI - Lituania-Italia 0-2, gli azzurri vincono con Sensi e Immobile - maxok07 : RT @revneD88: A. A. A.Cercasi qualcuno che mi spieghi perché durante la partita tra Italia e Lituania i calciatori si sono abbracciati, str… -

Ultime Notizie dalla rete : Lituania Italia

A fine primo tempo risultato ancora fermo sullo 0 - 0 a Vilnius tra. ad_dyn Azzurri che trovano davanti a sé un undici ben organizzato dietro e infatti le occasioni latitano: poche ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 3ª giornata del gruppo C per le qualificazioni al Mondiale 2022: pagelle...Venticinquesimo risultato utile consecutivo per l'Italia di Roberto Mancini che vince 2-0 in Lituania restando a punteggio pieno nel gruppo C di qualificazione ai mondiali del Qatar. All'Lff Stadionas ...L'Italia completa il trittico di qualificazione al Mondiale 2022 a punteggio pieno, battendo 2-0 la Lituania. Non è stata un prestazione memorabile, soprattutto nel primo tempo, ma la Nazionale ha qua ...