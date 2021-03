Lituania - Italia 0 - 1 Live | Sensi sblocca il match Gli Azzurri dominano ma Donnarumma salva

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Altre due occasioni per Immobile, per cui la porta stasera sembra stregata. Si fa vedere anche lacon Eliosius: su un intervento preciso di Bastoni nasce una ripartenza.il ...

L'di Roberto Mancini si impone, di misura, anche ine prosegue la marcia a punteggio pieno nel Gruppo B di qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022. Decidono n gol di Sensi, appena ...A fine primo tempo risultato ancora fermo sullo 0 - 0 a Vilnius tra. ad_dyn Azzurri che trovano davanti a sé un undici ben organizzato dietro e infatti le occasioni latitano: poche ...Venticinquesimo risultato utile consecutivo per l'Italia di Roberto Mancini che vince 2-0 in Lituania restando a punteggio pieno nel gruppo C di qualificazione ai mondiali del Qatar. All'Lff Stadionas ...L'Italia completa il trittico di qualificazione al Mondiale 2022 a punteggio pieno, battendo 2-0 la Lituania. Non è stata un prestazione memorabile, soprattutto nel primo tempo, ma la Nazionale ha qua ...