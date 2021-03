Lituania - Italia 0 - 1 Live: il neoentrato Sensi sblocca il match (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due cambi che fruttano il vantaggio per Mancini all'intervallo: Chiesa per El Shaarawy e Sensi per Pellegrini. L'interista al 48' sblocca il match: Locatelli appoggia per Sensi che effettua una ... Leggi su globalist (Di mercoledì 31 marzo 2021) Due cambi che fruttano il vantaggio per Mancini all'intervallo: Chiesa per El Shaarawy eper Pellegrini. L'interista al 48'il: Locatelli appoggia perche effettua una ...

Advertising

Vivo_Azzurro : #WCQ ?? ???? #Lituania vs #Italia ???? ?? Oggi, h 20.45 ??? LFF Stadionas di #Vilnius ?? Qualificazioni Mondiali… - SkySport : Lituania-Italia, infortuni per Florenzi e Verratti: torneranno a Parigi - Raiofficialnews : ?????? Qualificazioni ai #Mondiali2022: Lituania – Italia, stasera alle 20.30 in esclusiva su @RaiUno e in streaming… - UEFAcom_it : ? GOL - L'#Italia raddoppia al 94' con #Immobile ???? #Lituania ?? #Italia ???? ?? Segui la sfida LIVE ???… - condorbox : Lituania-Italia diretta 0-1: conclusione di Immobile in area di rigore, Svedkauskas respinge -… -