L’Italia non si ferma: terza vittoria di fila, battuta 2-0 la Lituania (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Italia non sbaglia e conquista la terza vittoria consecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli azzurri continuano a macinare successi. La formazione di Roberto Mancini mostra concretezza e cinismo e soprattutto non subisce gol, con una difesa che sembra a tratti imperforabile. Non è stato semplice, però, avere la meglio sulla Lituania. Decisive le reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile.IL FILM DEL MATCHNel primo tempo scarseggiano le occasioni. Gli azzurri stentano a liberarsi del pressing degli avversari, che si appoggiano anche al terreno di gioco non propriamente in ottime condizioni. Di conseguenza il fraseggio dell'Italia non è perfetto come in altre occasioni. Il brivido più grande lo regala Donnarumma in uscita: il portiere controlla con non poche difficoltà il pallone e per poco non diventa preda per gli attaccanti ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) L'Italia non sbaglia e conquista laconsecutiva nelle qualificazioni ai Mondiali 2022. Gli azzurri continuano a macinare successi. La formazione di Roberto Mancini mostra concretezza e cinismo e soprattutto non subisce gol, con una difesa che sembra a tratti imperforabile. Non è stato semplice, però, avere la meglio sulla. Decisive le reti di Stefano Sensi e Ciro Immobile.IL FILM DEL MATCHNel primo tempo scarseggiano le occasioni. Gli azzurri stentano a liberarsi del pressing degli avversari, che si appoggiano anche al terreno di gioco non propriamente in ottime condizioni. Di conseguenza il fraseggio dell'Italia non è perfetto come in altre occasioni. Il brivido più grande lo regala Donnarumma in uscita: il portiere controlla con non poche difficoltà il pallone e per poco non diventa preda per gli attaccanti ...

