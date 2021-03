L’Istituto alberghiero di Pozzuoli dona pastiere alle famiglie bisognose

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 marzo 2021) “Anche a Pasqua abbiamo voluto dare il nostro contributo per le”. Così il dirigente scolastico professor Filippo Monaco ha voluto annunciare la nuova iniziativa solidale della scuola che presiede, l’Ipseoa Petronio di. “Devo ringraziare i docenti, il personale tecnico e i collaboratori che hanno contribuito alla realizzazione di questa iniziativa – continua Monaco – nonostante le difficoltà che la nostra scuola, come tutte le istituzioni scolastiche, sta affrontando a causa delle restrizioni sanitarie. Lesono state consegnate nelle mani dei volontari dell’associazione Nuovi Orizzonti e saranno distribuitedi. In questo modo vogliamo dare un’attenzione. È un piccolo ma significativo ...