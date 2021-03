L’Isola dei Famosi: domani sbarcheranno due nuove naufraghe (Di mercoledì 31 marzo 2021) A L’Isola dei Famosi nel corso delle prossime settimane entreranno – come scritto dal direttore di NuovoTv, Riccardo Signoretti – 4 o 5 nuovi naufraghi e le prime due sono pronte a gettarsi dall’elicottero già nella puntata di domani. Loro sono due nomi inediti al mondo del reality show e sarebbero, secondo quanto scritto da TvBlog, Beatrice Marchetti ed Isolde Kostner. La prima è una modella che ha posato per le più prestigiose riviste di moda, è stata un volto di molte campagne pubblicitarie ed ha recitato anche nel film Loro di Paolo Sorrentino. La seconda è un’ex campionessa olimpica di sci alpino (ha vinto quindici volte il titolo mondiale, due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche) ed in passato ha partecipato al talent di Milly Carlucci, Notti sul Ghiaccio. Al momento resterebbero ai blocchi di partenza ... Leggi su biccy (Di mercoledì 31 marzo 2021) Adeinel corso delle prossime settimane entreranno – come scritto dal direttore di NuovoTv, Riccardo Signoretti – 4 o 5 nuovi naufraghi e le prime due sono pronte a gettarsi dall’elicottero già nella puntata di. Loro sono due nomi inediti al mondo del reality show e sarebbero, secondo quanto scritto da TvBlog, Beatrice Marchetti ed Isolde Kostner. La prima è una modella che ha posato per le più prestigiose riviste di moda, è stata un volto di molte campagne pubblicitarie ed ha recitato anche nel film Loro di Paolo Sorrentino. La seconda è un’ex campionessa olimpica di sci alpino (ha vinto quindici volte il titolo mondiale, due coppe del mondo di discesa libera e tre medaglie olimpiche) ed in passato ha partecipato al talent di Milly Carlucci, Notti sul Ghiaccio. Al momento resterebbero ai blocchi di partenza ...

