Lippi ha lodato l’Italia vincente di Mancini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Giorni importanti per Marcelloche in queste ore è al centro di molto voci riguardanti il suo futuro. Infatti l’ex CT della nostra Nazionale è stato accostato nelle ultime ore alla Juventus, squadra che ha già allenato e con cui ha vinto molto in passato, per un ruolo nella dirigenza. L’ex allenatore ha poi anche parlato dei nostri azzurri. In particolarehadiper il suo spiritoe combattivo. CHE COS’HA DETTODELLA NAZIONALE ITALIANA? I paragoni tra l’attuale Nazionale italiana e quella che nel 2006 ha vinto il Mondiale si sprecano. Infatti in molti stanno paragonando le due squadre visto il percorsoavuto sia daldiche ora da quella di ...