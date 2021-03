Lione | Aulas saluta Depay | “Rispetterò sua scelta Se un grande club lo chiama…”

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Si torna a parlare del futuro di Memphis. L'attaccante olandese delera stato più volte accostato a diversieuropei, su tutti il Barcellona. Il destino del classe 1994 è ancora incerto anche se da parte della società francese non ci saranno problemi a lasciarlo partire visto ilrapporto di stima e di amicizia esistente. La conferma arriva dal numero uno dell'OL Jean-Michelche ha parlato alla stampa francese come riporta L'Equipe."libera"caption id="attachment 1091971" align="alignnone" width="689" Jean-Michel(getty images)/caption"Parliamo di un calciatore di livello mondiale", ha esorditosu. "Lo abbiamo messo nelle migliori condizioni possibili perché ...

Jean - Michel, presidente del, ha parlato alla stampa francese del futuro dell'attaccante Memphis Depay, in scadenza di contratto a giugno e nel mirino pure della Juventus : 'E' un calciatore di livello ...Jean - Michel, presidente del, ha parlato del futuro di Memphis Depay: le sue dichiarazioni sull'attaccante ...Calciomercato Juve, Aulas sul futuro di Depay: «Lo capirei». Le dichiarazioni del presidente del Lione Aulas, presidente del Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay. L'attaccante olandese va in ...