L'inflazione accelera ancora a marzo (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese di marzo l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,6% di febbraio). La lieve accelerazione dell'inflazione si deve prevalentemente all'inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che passano da -3,6% a +1,7%) e, in misura minore, all'accelerazione di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,0% a +2,2%).L'”inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici si portano entrambe a +0,8%, da +0,9% di febbraio.L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Secondo le stime preliminari dell'Istat, nel mese dil'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,3% su base mensile e dello 0,8% su base annua (da +0,6% di febbraio). La lievezione dell'si deve prevalentemente all'inversione di tendenza dei prezzi dei Beni energetici non regolamentati (che passano da -3,6% a +1,7%) e, in misura minore, all'zione di quelli dei Servizi relativi ai trasporti (da +1,0% a +2,2%).L'”di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, e quella al netto dei soli beni energetici si portano entrambe a +0,8%, da +0,9% di febbraio.L'aumento congiunturale dell'indice generale è dovuto prevalentemente alla crescita dei prezzi dei Beni ...

